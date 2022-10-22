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Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 12:15
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Düzce Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası güzel görüntü oluşturdu.

Kentte gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle Gölyaka-Düzce bağlantı yolunun Duraklar ve Aydınpınar kesiminde görüş mesafesi düştü.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.

Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran sis güzel manzara sundu.

Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis bulutu, dronla görüntülendi.

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