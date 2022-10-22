Avukat 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri duydukları bir ses üzerine apartmanın balkonuna çıkıp baktıklarında, bahçede yerde yatan bir kişiyi görüp, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis yaptığı çalışmada ölen kişinin 32 yaşındaki Adana Barosuna kayıtlı avukat Erdem Aktürk olduğunu tespit etti. Ayrıca avukatın 10. katın balkonundan düşerek hayatını kaybettiği de belirlendi. Avukatın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Avukatın nasıl düştüğüyle ilgili polis çalışma başlattı.