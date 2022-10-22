Nureddin Nebati'den ödeme müjdesi! 6 bin liraya kadar çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımızı destekliyoruz.

0-4,99 metre balıkçı gemileri için 3 bin 500 lira, 5,0-7,99 metre balıkçı gemileri için 4 bin 250 lira, 8,0-9,99 metre balıkçı gemileri için 5 bin 250 lira 10,0-11,99 metre balıkçı gemileri için ise 6 bin lira ödeme gerçekleştirileceğiz." dedi.