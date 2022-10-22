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Meteoroloji mühendisi saksıda başladığı aronya üretimini 16 dekara çıkardı

Tekirdağ'da yaşayan meteoroloji mühendisi 70 yaşındaki Ensar Zümre:- "Bu yıl ürünün 2 tonunu ihtiyacı olanlara hibe olarak dağıtmayı düşünüyorum. Burada öncelik üniversite ve STK'lar olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 12:30
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Meteoroloji mühendisi saksıda başladığı aronya üretimini 16 dekara çıkardı

- Tekirdağ'da yaşayan Meteoroloji Mühendisi Ensar Zümre, 2009 yılında saksıda başladığı aronya üretimini büyük emek vererek 16 dekara çıkardı.

Emekli mühendis 70 yaşındaki Zümre, 2008 yılında bir gezi için gittiği Polonya'da gördüğü aronya bitkisini tadı ve görüntüsü dolayısıyla çok beğendi.

Bu ülkeden 50 fide alarak Türkiye'ye getirip çalıştığı fabrikanın bahçesinde saksıda yetiştirmeye başlayan Zümre, elde ettiği filizleri bahçesine dikti.

Büyük emekler vererek ilk önce 8 dekarda sonrasında 16 dekarda aronya üreten Zümre'nin hedefi, üretim alanını 80 dekara çıkarabilmek.

- "Ticari amacım yok, ürünü üniversite ve STK'lara vereceğim"

Zümre, AA muhabirine, aronya üretimine yurt dışından getirdiği fideleri çalıştığı fabrikanın bahçesindeki saksılara dikerek başladığını söyledi.

İkinci yılın sonunda bitkinin diplerinden çıkan sürgünleri ayırarak 2011 yılında 8 dekarda bahçe oluşturduğunu, daha sonra 16 dekarda üretim yapmaya başladığını anlatan Zümre, hedefinin ekonomik kazanç olmadığını dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 3 ton verim beklediğini, bunun 2 tonundan elde edeceği kazancı üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını anlatan Zümre, "Ticari amaçla yapılan bir iş değil. Bugüne kadar ihtiyacı olan herkese gerek kurutulmuşu, gerekse yaşı verildi. Sadece çok az bir miktar geçen yıl meyve suyu üretimi için Önder Çiftçi Derneği'ne verildi. Yine bir miktarı pazarlandı. Bu yıl ürünün 2 tonunu ihtiyacı olanlara hibe olarak dağıtmayı düşünüyorum. Burada öncelik üniversite ve STK'lar olacak." dedi.

Zümre, çocukluğundan beri doğaya merakı olduğunu vurgulayarak, herkese toprakla, bahçeyle uğraşması tavsiyesinde bulundu.

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