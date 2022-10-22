Vefat eden lise müdürünün cenaze namazını hafız oğlu kıldırdı
Trabzon'da vefat eden Araklı Hamit Özdağ Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Ergün'ün cenaze namazını hafız oğlu kıldırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 15:51
Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ergün için Araklı ilçesindeki Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Ergün'ün cenazesi, hafız olan oğlu Abdülkadir Ergün'ün kıldırdığı namazın ardından ilçeye bağlı Kükürtlü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız