Bir haftada 2 bin 477 düzensiz göçmenin yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 14-20 Ekim tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 334 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 717'si Afgan, 730'u Suriye, 94'ü Irak, 250'si Filistin, 169'u Fas ve 517'si farklı uyruklu toplam 2 bin 477 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 56 organizatör gözaltına alındı, 676 yabancı uyruklu hakkında idari işlem yapıldı.

Suçta kullanılan 26 kamyon ve kamyonet ile 19 otomobile de işlem uygulandı.

Ayrıca 5 tabanca, 7 av tüfeği, 89 mermi, kaçak 1060 paket sigara ve 412 litre alkol, 25 kilo 562 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 16 kök Hint keneviri, 7 sentetik ecza, hassas terazi, 5 cep telefonu ve 5 SIM kart ele geçirildi.