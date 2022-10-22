Genç beyinler Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda yarışacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde düzenlenen Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, bilimin rehberliğinde doğayı keşfedecek bilim insanları ile öğrencileri buluşturmak için başvurularını açtı.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla biyoteknolojinin farklı alanlarında inovatif fikirlerin üretileceği yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

Yaratıcı Fikirler TEKNOFEST'te

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızına paralel olarak gelişen biyoteknoloji alanı, yaşadığımız yüzyılda tüm insanlığın ortak faydası için önemli yenilikler sunarak problemlere uygun çözümler üretiyor.

Bilgiye dayalı bir sektör olarak başta yüksek nitelikli uzman insan kaynağı olmak üzere, kapsamlı kaynaklara ihtiyaç duyan biyoteknoloji alanında inovasyon sisteminin geliştirilmesi amacıyla harekete geçen TEKNOFEST, yenilikçi fikirlerin başarıyla uygulanması için önemli fırsatlar sunuyor.

TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Proje Kategorisi ve Fikir Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. Fikir Kategorisi'nde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar ve teori üzerinde sunulması bekleniyor.

240 bin liraya kadar ödül

Proje Kategorisi'nde ise takımlardan biyoteknoloji alanında yaptıkları çalışmaları herhangi bir prototip ürüne dönüştürülmesi bekleniyor.

Proje ve Fikir Kategorisi olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada Fikir Kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yaparak teori üzerinde sunması beklenirken, Proje Kategorisinde ise yaptıkları çalışmaları bir prototip ürüne dönüştürmesi bekleniyor.

Lise Seviyesi ile Üniversite ve Üzeri Seviyesi olmak üzere iki seviyede değerlendirilen Fikir Kategorisinde dereceye giren öğrencileri toplamda 200 bin TL değerinde ödül bekliyor.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin başvurabildiği Proje Kategorisinde başarılı olan ve dereceye giren öğrenciler ise toplamda 240 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Cumhuriyetin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu Üçe Katlanıyor

Cumhuriyetin 100. yılında I.zmir, Ankara ve I.stanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST cos,kusunu üçe katlanıyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular https://www.teknofest.org/tr/ web sitesi üzerinden yapılacak.

13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.