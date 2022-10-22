Adıyaman'da zincirleme kaza: 11 yaralı
Adıyaman'da zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 18:22
Ş.B. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ve K. E'nin kullandığı araç, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 11 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden geçen İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı da kazada yaralananlara müdahale etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız