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Zeynep Şenpınar'ın katilinin müebbet hapis cezası onandı

Muğla'da, kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na (27) verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 22 Ekim 2022 18:46
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Zeynep Şenpınar'ın katilinin müebbet hapis cezası onandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen yıl 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kemaloğlu, iddiaya göre Şenpınar'ı dövdü. Kemaloğlu, ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını genç kızın göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından 'İki cana kıydınız, gözünüz aydın' paylaşımını yaptığı belirlendi.


UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRIP, GERİ ÇEKMİŞ

Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra şikayetini geri çektiği belirlendi. 14 suçtan kaydı bulunan boksör Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET' İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Selim Ahmet Kemaloğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu hakkında, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI: SIRF ÖLDÜRMÜŞ OLMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Savcı, verdiği mütalaasında suçun 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' eylemine uyması nedeniyle Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mütalaada, sanığın, hiçbir somut neden, öldürülenden kaynaklı hiçbir haksız eylem bulunmaksızın 37 bıçak darbesi ile Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğünün sabit olduğuna dikkat çekilip, "Sanık, içgüdüsel tatmin amacı ile öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesi ile saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür" ifadeleri kullanıldı.


KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na, iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şenpınar ailesinin avukatları, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulundu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu.

YARGITAY CEZAYI ONADI

İstinafın kararı sonrasında temyiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, sanığın cezai ehliyetine ilişkin alınan raporun yetersiz ve usulüne uygun olmadığına ve sanık hakkında söz konusu eylemin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm kurulması gerektiğine yönelik itirazları reddetti. Daire heyeti, Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

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