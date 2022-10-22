Buse Naz Çakıroğlu Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 18:55
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi.
Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız