Kılıçdaroğlu'ndan 'referandum' yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına sosyal medyadan yanıt verdi. "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" diyen Kılıçdaroğlu, "Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir" mesajını paylaştı .
Kaynak : Karar
Eklenme : 22 Ekim 2022 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çağrısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı, "Kanun teklifini destekle, ne referandumu" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
''Ne oldu, çakma Orban'lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu. Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?''
REFERANDUM ÖNERİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında, başörtüsü konusunda anayasa teklifi hazırladıklarını söylemiş Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Şunu da yapabiliriz; sıkıyorsa gel bu işi referanduma gidelim" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü teklifinde referandum önerisi Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız