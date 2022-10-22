Fenerbahçe, yaralı madencilerin çocuklarını tribünde konuk etti
Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan işçilerin çocukları, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını tribünden izledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Ekim 2022 21:52
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaralanan maden işçilerinin çocuklarını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk etti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.
Konuklar daha sonra Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçını stadyum atmosferinden izledi.