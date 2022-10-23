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23 yıl sonra ağlatan buluşma

Okuyabilmek için inşaat işlerinde çalışıp doktor olan Gürkan İmre, o dönem kendisine destek veren müteahhitle 23 yıl sonra çalıştığı hastanede karşılaştı. Kalp hastası eşini getirdiği doktorun yıllar önce okumasına destek verdiği öğrenci olduğunu gören müteahhit, gurur ve sevinç gözyaşı döktü

Kaynak : Sabah
Eklenme : 23 Ekim 2022 08:05
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23 yıl sonra ağlatan buluşma

Van'da görevli doktor Gürkan İmre, yıllar önce lise öğrencisiyken maddi imkansızlık nedeniyle yanında inşaat işçisi olarak çalıştığı ve kendisine okuması için destek olan müteahhit Zahir Yalçınyiğit ile 23 yıl sonra sürpriz bir şekilde karşılaştı. İkilinin buluşması duygusal anlara sahne oldu.

CERRAHPAŞA'YI KAZANDI

Gürkan İmre 1981'de Van Edremit'te doğdu. 9 kardeşi gibi okumayı çok seviyordu. Liseyi bitirince üniversite okuyabilmek için Van'dan Ankara'ya gitti. Bir inşaatta iş buldu. İmre'nin azmi ve beyefendiliği müteahhit Zahir Yalçınyiğit'in dikkatini çekti. Yalçınyiğit, takdir ettiği 18 yaşındaki delikanlıyı çok sevdi. Ağır işlerde çalıştırmayıp okumasına destek olmak için diğer işçilerden daha fazla yevmiye verdi. İmre, içindeki okuma azmi sayesinde hayat mücadelesini hiç bırakmadı. Ve sonunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. İstanbul Üniversitesi'ndeki uzmanlığın ardından Muş Devlet Hastanesi'nde, oradan da memleketine geçerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor olarak hastalara şifa dağıtmaya başladı.

KADER BULUŞMASI

Müteahhit Zahir Yalçınyiğit, kalp rahatsızlığı bulunan eşini bu hastanenin acil servisine götürünce kader buluşması gerçekleşti. Kardiyoloji doktoru Gürkan İmre, yıllar önce okumasına destek olan Yalçınyiğit'i tanıyınca duygusal anlar yaşandı. Doktor İmre, Yalçınyiğit'in eşini özenle muayene edip tedavi etti. 23 yılın ardından kaderin bir araya getirdiği ikili hatıra fotoğrafı çektirdi. Yalçınyiğit'in gözlerinden gurur gözyaşlarının döküldüğü o anları gösteren fotoğraf görenlerin yürekleri ısıttı.

'ÖMRÜM BOYUNCA UNUTMAM'

SABAH'a konuşan doktor Gürkan İmre, "10 kardeşiz. Maddi imkansızlıklardan dolayı ben de ortaokuldan itibaren inşaat ustası babamın yanında çalışmaya başladım. Zahir Abi ile inşaatta tanıştım. Eğitime olan saygısından dolayı, öğrenci olduğumu öğrenince pozitif ayrımcılık yapmaya başladı. Güneşin altında ağır işlerde çalıştırmamaya özen gösterdi. Diğer işçiler bir yevmiye alırken bana 1.5 verirdi. Bugünlerde öğrencilere kiralık ev bile verilmiyorken Zahir Abi bize o şartlarda bile destek olurdu. Zahir Abi'nin topluma örnek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir hatıraydı. Ömrüm boyunca unutmam iyiliğini" diye konuştu.

'ÇOK GURURLANDIM'

Müteahhit Zahir Yalçınyiğit ise, "Biz emekçi insanlarız. Gürkan Bey o zaman emekçi bir çocuktu, inşaatta çalışan bir öğrenciydi. Ahlaklı, temiz ve çok azimli bir çocuktu. Okumaya çalışıyordu, ben de elimden ne geldiyse yardımcı olmaya çalıştım. Onu beyaz önlükle görünce çok duygulandım. Dünyalar gerçekten benim oldu" dedi.

BULUT YAMANDAĞ

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