Köşkte tarihi staj! Tarihe liseli dokunuşu

Meslek liselerinin önemi her geçen gün artıyor. Son yıllarda tarihi eserlere yönelik yürütülen restorasyon çalışmaları restoratörlük mesleğini öne çıkardı. Padişah Abdülaziz'in oğlu Veliaht Prens Yusuf İzettin Efendi'nin 1884 yılında yazlık av köşkü olarak inşa edilen Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bugün bulunduğu alan 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla yuva-okul olarak hizmet vermeye başladı. Şimdilerde ise öğrencileri okul alanının içinde bulunan tarihi Harem Köşkü'nü restore etmenin heyecanı sardı. Lise kapılarını AKŞAM'a açtı.

SAHADA UYGULAMALI EĞİTİM

Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknik Öğretmeni Mustafa Bakan 6 yıldır atölyede restorasyon bölümü öğrencilerine eğitim veriyor. Bakan, "Öğrencilerimiz son sınıfta restorasyon firmalarında staj yapıyorlar. 1 yıl süren bu staj sayesinde öğrencilerimiz burada öğrendiklerini pratikte sanat eseri değeri taşıyan binada uygulama imkanına sahip oluyorlar. Teknik kısımlarını sahada görmüş oluyorlar. Topkapı Sarayı'ndan tutun da Yıldız Sarayı'na, restorasyonu devam eden tarihi köşklerde ve camilerde görev alan öğrencilerimiz var. Bir de üniversitede mimari restorasyon bölümlerine girebiliyorlar. Bu da ciddi bir iş imkanı demek" diye konuştu.

TARİHE HAYRANLIĞIM ARTTI

Köşkteki restorasyon çalışmasında görev alan 12'inci sınıf öğrencisi Mitatcan Ersoy, "Bu köşkte staj yapmak benim için çok büyük bir kazanç oldu. Tarihimize olan hayranlığım arttı. Restorasyon dalında üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra hep bu işi yapabilecek olmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi. 12'nci sınıf öğrencisi Yusuf Can Yılmaz, "Derste öğrendiklerimin burada uygulamasını yapmak okuduğum bölüme olan sevgi ve saygımı artırdı" derken Ozan Kara, "Restorasyon bölümünü atölye günlerini iple çekiyorum. Tarihe ve tarihi binalara karşı büyük bir ilgim var. İlerine bu restorasyon sektöründe çalışmak istiyorum" diye konuştu. Ozan Kara, atölye günlerini çok sevdiğini söyledi.

'ATÖLYE GÜNLERİNİ İPLE ÇEKİYORUM'

Nehir Bayar ile Sena Avcı ise şunları kaydetti: "Tarihi eserleri seviyorum. Ahşap oyma konusunda ileride estetik çalışmalar yapacağım. İnsan biraz zorlanıyor ama öğrendikçe daha zevkli ve eğlenceli hale geliyor. Kız öğrenciler için restorasyon mesleği çok cazip. Çünkü ellerimiz biraz daha hassas olduğu için büyük bir avantaj sağlıyor."

OKULUN İÇİNDE 3 ESER VAR

"Okulumuz içerisinde 3 tane tarihi köşk mevcut. Bunlar, av, yazlık ve kışlık köşk şeklinde. Abdülaziz Han'ın oğlu Yusuf İzzettin Paşa'nın köşkleri olarak bilinen bu tarihi yapılardan Harem Köşkü'nün (Yazlık Köşk) restorasyonu başladı. Bir firma tarafından yapılan restorasyonda bizim öğrencimiz uygulamalı olarak staj yapıyor. Kendi okulları içindeki bir köşkün restorasyonunda görev almak öğrencilerimiz açısından çok önemli."

BÜLENT ŞANLIKAN