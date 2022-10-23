Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası yeniden hayat bulurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB koordinasyonunda yürütülen yerli otomobil üretimi için, 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı.

Daha sonra şirketleşme süreci başlarken, bu konuda gerekli teknik ve finansal analizlerin yapıldığı bir döneme girildi. Yerli Otomobil Projesi'ndeki 5 "babayiğide" ek olarak TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu.

Togg, resmi olarak 25 Haziran 2018'de kurulurken, 1 Eylül 2018'de ise Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Türkiye'nin Otomobili'ne proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 27 Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un üretileceği il belli oldu. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aynı gün gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", "C-SEDAN" ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

- Tasarımlar tescillendi, fabrika inşaatına başlandı

Togg'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart 2020'de halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.

ÇED olumlu raporunun ardından, Togg'un faaliyetlerini daha da hızlandıracak yatırım teşvik belgesi de alındı.

Togg otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından Togg adına tescillendi.

Togg Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Togg Üst Yöneticisi Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin, yoluna Togg markasıyla devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ve Çin'den sonra Togg tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da Togg'un C-SUV ve sedan tasarımlarını Togg adına tescil etti.

Togg, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde Togg Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

- Yeni logo belirlendi

Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Şubat ayında tesisin boyahane, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı.

Togg, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da kullanıcı araştırmaları yaparak küresel kullanıcıların beklentilerine uygun mobilite çözümleri geliştirmek üzere Avrupa ofisini açtı.

Gerçekleştirilen sermaye artırımıyla Togg, 996 milyon 774 bin lira ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, şirketteki ortaklık payları da değişti.

Sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık AŞ'nin Togg'daki hisseleri, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde nominal bedelden mevcut ortaklarca satın alındı. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Vestel Elektronik'in hisseleri yüzde 19'dan yüzde 23'e, TOBB'un yüzde 5 olan hissesi ise yüzde 8'e yükseldi.

Haziranda, Togg teknolojilerinin inceleneceği, test edilip deneyimleneceği Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçti.

Togg ile Farasis ortaklığında, eylül ayında otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu.

Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile de şirket sermayesi 2 milyar 643 bin 774 bin liraya yükseltildi.

Togg'un yeni logosu, 18 Aralık 2021'de tanıtıldı. Logonun tasarımındaki iki okun, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgelediği, Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladığı belirtildi.

- Test pisti tamamlandı

Togg ocak ayında, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de yerini aldı. Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg'u seçti.

Nisan ayında Gemlik tesisinde ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak, yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

Kilit aşamalardan biri daha tamamlanarak, Gemlik'te parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi.

Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı.

Siro, ağustos ayında elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığı Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'teki Togg üretim üssünde üretilen ilk deneme aracıyla test sürüşü gerçekleştirdi.

Eylülde Togg'un, mart ayında İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite merkezde testleri yapıldı.

- Doğuştan elektrikli

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

- 2030'a kadar 1 milyon adet üretim planlanıyor

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.