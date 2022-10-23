KDK'dan tavsiye: Engelli çocuğu olanlara eğitim izni verilsin

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2 engelli çocuğu olan bir kamu çalışanının başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığına "engelli çocukları bulunanlara eğitim izni kullandırılması ve bu konuda düzenleme yapılması" yönünde tavsiyede bulundu.

Kurumun kararına göre bir ilçe sağlık müdürlüğü çalışanı, 3 çocuğundan 2'sinin engelli olduğunu ve çocuklarının destek eğitimleri almalarının gerektiğini belirterek Sağlık Bakanlığına başvuruda bulundu.

Başvurusuna cevap alamayan kişi, engelli ve özel eğitime muhtaç çocuğu olan kamu görevlilerine yönelik uygulama olmadığını ileri sürerek, ebeveynler için bakım ve eğitim izni konusunda düzenleme yapılması, bu mümkün değilse haftada bir gün eğitim izni ve çalışma günlerinde de bir saat bakım izni verilmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu haklı bulan KDK, başvurucunun talebinin karşılanması ve mevzuat düzenlemesi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.

- "Çocuğun üstün yararının gözetilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınmalı"

KDK'nin kararında, diğer kamu kurumlarının bazılarında engelli yakını olan çalışanlar için eğitim izni konusunda düzenlemeler bulunduğu, bu konudaki izin verme yetkisinin idari kurumlara bırakıldığı ifade edildi.

İdarenin takdir yetkisine dayanarak uygulanan işlemlerin Anayasa'da yer alan eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabileceğine işaret edilen kararda, "Takdir yetkisinin kullanılması sonucu ortaya çıkan eşitliğe aykırı olabilecek uygulamalar, hukuk devleti ilkesinin gereklerinden olan hukuki güvenlik ilkesi temelinde hukuki belirlilik ve hukuki istikrar ilkelerini de zedeleyebilir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu yönüyle başvurucunun talebinin Bakanlıkça reddinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Kanunen bakmakla yükümlü engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına uygulanan izinler bakımından engelli bireylerin diğer bireylerle eşit koşullarda, hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanması, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması yönünde çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verildi."