3 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 11:23
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen F.E, F.N. ve C.K. yakalandı.
Zanlıların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız