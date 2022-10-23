Gözleri görmüyor, hissederek 20 yıldır motosiklet tamir ediyor

Benzerine filmlerde rastlanacak bir başarısı öyküsü Bursa'da gerçek oldu. Yılmaz Kazdal (42), 11 yaşında geçirdiği havale sonucu görme yetisini tamamen kaybetti. Hayata küsmek yerine daha sıkı sarılan Kazdal, çok sevdiği tamirciliği öğrenmek için mücadele verdi. Ustası Mustafa Gazi'nin dokundurarak tek tek parçaları tanıtıp tamirciliği öğrettiği Kazdal, 22 yaşında görmeden dokunup parçaların yerini hissederek motosikletleri tamir etmeye başladı. Her geçen gün yenilenen teknolojiye ayak uyduran ama usta, yeni teknolojileri dokunarak öğrenerek kendini geliştiriyor. 10 yıldır devamlı motosikletini getiren müşterilerinin olduğu usta, küçük dükkanında tek başına her gün çok sayıda motosikleti tamir ediyor. Dokunarak motosikletlerin tüm şemasını hafızasına kazıyan usta dokunarak vidaların yerini buluyor ve görmeden tornavidayla vidaları sökerek bozuk parçaları söküp takıyor. Görenlerin gözlerine inanamadığı usta, yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Geçirdiği havale sonucu görme yetisini kaybettiğini ifade eden Yılmaz Kazdal, "İlk başta bisiklet tamir etmeye başladım sonra motosiklete döndüm. Ben tamirciliğe çok meraklıydım. Bu merakım meslek haline geldi. Bana tüm bildiğimi ustam Mustafa Gazi, öğretti. Ustam bana hangi parçanın ne işe yaradığını ve ne vazifesi olduğunu dokundurarak öğrenmemi sağladı. Ben ustamdan öğrendiklerimle 20 yıldır motosiklet tamirciliği yapıyorum. Teknoloji kendini yeniliyor. Bende yeni teknoloji motosikletleri öğrenmek için çaba gösteriyorum. Kendi dükkanımı ise 2014 yılında açtım. Benim 10 yıldır düzenli gelen müşterilerim var, hepsi çok memnun. Ben dükkanda tek başına çalışıyorum. Tek başıma daha rahat çalıyorum. Çünkü koyduğum parçaların ve takım aletlerinin yerini biliyorum, onları dokunarak bulmak kolay oluyor" dedi.

"Beni gören büyük şaşkınlık yaşıyor"

Binlerce parçayı ezberlediğini belirten Kazdal, "Allah'ın bana verdiği bir yetenek var, kolay kolay öğrendiğim bir şeyi unutmam, ben görmeden dokunarak hislerimle tamir ediyorum. Bir motosikleti sıfırdan toplayabiliyorum. Benim görmeden tamir ettiğimi görenler büyük şaşkınlık yaşıyor, bana nasıl yaptığımı soruyorlar. Bende tamir fiyatları da uygun, bakımı 250 liraya yapıyorum. Bir motosikletin bakımını yapmam 1 saatimi alıyor. Benim maksadım çok para kazanmak veya zengin olmak değil, toplumun ihtiyacını karşılamak" şeklinde konuştu.

"Görmeden böyle usta, bir de görse neler yapar"

10 yıldır Yılmaz ustaya motosikletini tamir için getirdiğini söyleyen Aziz Teyicioğlu, "Yılmaz usta çok iyi bir usta, ben başka yere gitmem hep buraya gelirim. Gözleri hiç görmemesine rağmen motosikletin tüm bakım ve onarımını yapıyor. Görmeden böyle bir yeteneğe sahip, bir de görmüş olsa neler yapacağını tahmin bile edemiyorum. Güzel tamir yapmasa ben buraya 10 yıldır motosikletimi getirmem. Benim motorumu sıfırdan topladı. Benim gözümle görüp sıkamadığım vidaları o görmeden sıkıyor" diye konuştu.