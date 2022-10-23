Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçilere kadro sözü

Kılıçdaroğlu, Sivas'ta bir otelde gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri, Kanaat Önderleri ve Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katıldı.

Basın kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kılıçdaroğlu, otel çıkışında Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünde taşeron olarak çalışan işçilerin sorunlarını dinledi.

İşçilerin kadro talebi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadroyu hak ediyorsunuz. Sesinizi dillendireceğim, her yerde söyledim, yine söylüyorum. Devlet taşeron çalıştırmaz, devlet sigortalı, kadrolu işçi çalıştırır." dedi.

Taşeron işçilerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla hakkını da teslim eder, öyle mevsimlik, şudur, budur değil. Daha önce kadro talebinde bulunan taşeron işçiler vardı. Onlarla ilgili tam 3 yıl mücadele ettim, kadrolarını aldılar. Sizler için de mücadele edeceğim, sadece Karayollarında değil, Sağlık Bakanlığı ve diğer alanlarda da çalışan çok sayıda taşeron işçisi var. Hepinizin sendikalı olmasını isterim, hepinizin hak sahibi olmasını isterim. Her birinizin bir gelecek endişesi taşımamasını isterim, bunun mücadelesini vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar 'nasıl olurda bunlara kadro vermeyiz' diye formül arıyorlar. Hepsini halledeceğiz, hiç endişe etmeyin."

Kılıçdaroğlu, daha sonra kara yoluyla Yozgat'a hareket etti.