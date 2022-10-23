Lise öğrencisi, öğretmeninin evinde ölü bulunmuştu: Öğretmen ve 5 arkadaşı serbest
Antalya'da bir lise öğrencisinin, öğretmeninin evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan öğretmeni ve 5 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 14:36
Muratpaşa ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.K'nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan öğretmeni H.G. ve 5 arkadaşının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Lise öğrencisi Y.K, önceki gün 5 arkadaşıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G'nin evinde, hayatını kaybetmişti.
Öğretmen ve Y.K'nin 5 arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız