CHP Amasra'daki patlamayla ilgili rapor hazırladı

Akın, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili hazırladıkları raporun detaylarını paylaştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ihmaller nedeniyle yaşanan bir "cinayet" olduğunu iddia eden Akın, Soma'da 8 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra tüm uyarılara rağmen önlem alınmadığını öne sürdü.

Akın, Sayıştay raporunun Amasra işletmesiyle ilgili bulgularının görmezden gelindiğini savundu.

- "Acilen bir risk haritası çıkarılmalı"

Patlamanın nedenine ilişkin ortaya atılan iddialara raporlarında yer verildiğini ifade eden Akın, havalandırma sistemiyle ilgili zafiyet bulunduğunu, bunun Sayıştay raporunda da yer aldığını belirtti.

Akın, "Bizim tespitimiz ve uzmanların da görüşü havalandırma sisteminin yanlış planlanması, faciada ölümleri arttırmıştır. Patlamanın ardından oluşan zehirli gazlara yanlış havalandırma sistemi nedeniyle patlamadan etkilenmeyen madencilerimiz de maruz kalmıştır ve ne yazık ki bu durum ölümleri de arttırmıştır." diye konuştu.

Patlamanın üzerinden dokuz gün geçtiğini hala bir sorumlunun bulunamadığını ifade eden Akın, iktidarın sorumluları bulmayı değil, patlamanın unutulmasını istediğini ileri sürdü.

Maden kazalarının engellenmesi için atılması gereken adımların ve önerilerin raporlarında yer aldığını kaydeden Akın, "Acilen bir risk haritası çıkarılmalı ve buna göre de eylem planları hazırlanmalıdır. Türkiye Taşkömürü Kurumu bütün siyasi baskılardan arındırılarak kamu ekseninde madencilik faaliyeti yapmalıdır. Türkiye genelindeki tüm madenlerin ILO standartlarına göre denetlenmesi ve bu konuda yasal mevzuatın geçirilmesi ve uygulanması gereklidir." şeklinde konuştu.