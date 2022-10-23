Erdoğan: Diyarbakır cezaevi müze olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BARTIN'DAKİ MADEN KAZASI

''Bütün şehitlerin aileleri bize emanettir, o emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili her türlü işlemi yapacağız.

''BİZİ BÖLENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ''

Bizi bölenlere fırsat vermeyeceğiz. Gerekirse serden yardan candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birlikteliğimizden gönül birlikteliğimizden vazgeçmeyiz dedik ve yolumuzdan asla dönmedik.

''BATI'NIN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDE?''

Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Onların insan hakları savunuculuğu ile alakası yok. Onlar sadece sahte artisti. Benim Diyarbakır annesi kardeşlerim bunlara prim vermediler, dik durdu, eğilmedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A TEPKİ

Şu anda Edirne Cezaevi'nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok. Ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor.

''IRAK'IN DA SURİYE'NİN DE HUZURLU OLMASI LAZIM''

Sadece Diyarbakır'ın huzurlu olması yetmez, Irak'ın da Suriye'nin de huzurlu olması lazım.

''EMPERYALİST ZORBALAR ENGEL OLAMAYACAK''

Ülkemizi huzur adası yapmak için çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize terör örgütleri ve onların iplerini elinde tutan emperyalist zorbalar engel olamayacak.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Adalet Bakanlığı Diyarbakır Cezaevi'ni tamamen boşalttı. Bugün itibarıyla cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredildi.İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin hayırlı olmasını diliyorum."