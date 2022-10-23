Bakan Soylu, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 15:17
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1147'nci gününde devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki bir otelde, evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.
44 ailenin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız