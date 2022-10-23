274 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Edirne'de bir otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 274 cep telefonu bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 16:12
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, aracın motor kısmının altındaki gizli bölmede 274 cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili Bulgaristan vatandaşları D.P ve M.M. gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız