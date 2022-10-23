Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ekim 2022 22:34
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 5 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi olay yerinde ayakta tedavi edilirken, araçlar hasar gördü.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız