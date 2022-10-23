Dalgıç kıyafetiyle midye avlarken yakalandılar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dalgıç kıyafetleri giyip denizde kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ekim 2022 22:36
İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kuş cenneti olarak bilinen sahilde, kaçak midye avcılığı ihbarı yapıldı. Polis ekipleri, ihbar sonrası harekete geçti.
Deniz polisleri de tekne ile bölgeye geldi. Dalgıç kıyafetleri giyerek, midye avlayan 5 kişi sahile çıkarıldı.
5 kişi hakkında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu, idari para cezası uygulandı.
Çuvallara konulan midyeler ise tekrar denize bırakıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız