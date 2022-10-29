Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilip verilemeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 29.09.2022 tarih ve 59413038 sayılı görüş yazısında "Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzunun "Genel Esaslar" başlıklı 1.6. maddesinde; "Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması halinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir." hükmü yer almakta olup öncelikle kurs planlama işlemlerinde komisyon öğretmen talep et ekranından öğretmen talep edilmesi ve ilgili komisyonca görev bekleyen kadrolu veya sözleşmeli öğretmenlerin sistem üzerinden görevlendirilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer vererek Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilemeyeceğini belirtti.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR