Kabine bugün toplanıyor: Gündem maden kazası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Toplantıda iç ve dış politika gündemindeki gelişmeler ele alınacak. Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Ayrıca TOGG konusunda da bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.

DAR GELİRLİLERE YENİ ADIMLAR, TOGG VE BAŞÖRTÜSÜ GİBİ KRİTİK KONULAR MASADA

Dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar için gözler bu hafta Kabine toplantısı kararlarında olacak. TOGG için geri sayım sürerken toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda Başkan Erdoğan'ın bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

TEKLİF BAŞKAN ERDOAN'A SUNULDU

Başkan Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.

MADEN KAZASI DA GÜNDEMDE

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Başkan Erdoğan, patlama hakkında son olarak "Raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti.

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan son bulgular ve Maden Kazaları Komisyonu'nun kurulması da kabine toplantısında gündeme gelecek.

SON DAKİKA | TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN BİR AÇIKLAMA YAPACAK MI

Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar Kabinede ele alınacak. 29 Ekim'de banttan inecek olan TOGG'un fiyatı ise merakla bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) hakkında mesajlar vermesi bekleniyor.

EGE'DEKİ GERİLİM GÜNDEMDE

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine Toplantısı kapsamında terörle mücadelede içeride ve dışarıda atılan adımlar, son dönemde yakalanan ve etkisiz hale getirilen kritik isimler de gündeme gelecek.

SOSYAL KONUT VE ARSADA SON DURUM

Ayrıca Başkan Erdoğan'a dar gelirliler için duyurulan sosyal konut ve arsa konusundaki ilerlemeye ilişkin bilgilendirme yapılacak.

ORTA GELİR GRUBU İÇİN DE KOLLAR SIVANACAK

Sırada orta gelir grubu için gelecek olan sosyal konut projesi var. Bu konuda da ön hazırlıklara ilişkin kabinede bilgilendirme yapılması bekleniyor.