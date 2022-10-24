Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi

- Danıştay, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bazı fıkralarının iptali talebiyle açılan davada yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

Türk Eğitim-Sen, sınav şartı başta olmak üzere öğretmenleri mağdur edecek yönleri bulunduğu iddiasıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesi ve kanuna dayanarak çıkarılan yönetmelikteki bazı fıkraların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 2. Dairesi, 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin dava konusu maddelerinin yürütmesinin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.

Dairenin kararında, yönetmelikteki iptal ve yürütmenin durdurulması istenen maddelerinde kamu yararına, hizmet gereklerine ve üst hukuk normlarına aykırılık bulunmadığı, düzenlemelerin, genel ve objektif kuralları içerdiği kaydedildi.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesinde, yazılı sınav sisteminin uygulanmasının, kamu personel rejiminde aranan unsurlardan biri olan "kariyer" esasıyla uyumlu bulunduğu belirtilen kararda, "ücretli öğretmenlikte geçen sürelere" yer verilmemesinin de eksik düzenleme olarak görülmediği aktarıldı.

Daire, sendika tarafından, dava konusu yönetmeliğin iptali istenilen maddelerin dayanağı olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ise yerinde görmedi.