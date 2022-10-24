Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 10:30
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan F.E, F.N, C.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız