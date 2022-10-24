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'Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik'

"Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede"- "Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten alıp yüzde 95'in üzerine çıkardık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 11:49
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'Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik. 6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede." dedi.

Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattında incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, "Dur durak bilmiyoruz, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Dünya krizlerle boğuşurken biz yatırımlara devam ediyoruz." dedi.

İki hafta önce Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu arasında Assos ve Troya tünellerini hizmete alarak, 50 dakikalık seyahat süresini 5 dakikaya düşürerek Kazdağları rampalarındaki tehlikeleri tarihe gömdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Cumartesi günü 104 kilometre uzunluğunda Malatya'yı Sivas'a bağlayan, güzergahtaki yolculuk süresini 35 dakika kısaltarak içinde 8 adet tünel 14 adet köprü olan 104 kilometrelik Malatya Hekimhan yolunu açtık. Dün de 30 kilometrelik Diyarbakır güneybatı çevre yolunu açarak Şanlıurfa-Elazığ-Mardin istikametine gidecek araçların Diyarbakır'da şehir içine girmeden transit geçişlerini sağlayarak Diyarbakır şehir içi trafiğini rahatlattık: Eser ve hizmet şölenimize ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'un raylı sistem ağı, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 363 kilometreye yükselecek"

Devreye alınan ve alınacak olan diğer hizmetlere değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızı açarak İstanbulluların hizmetine sunduk. İstanbul'un, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip olması için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara YHT hattı gibi mega projeler ile hayallerin ötesinde bir İstanbul'a kavuştuk. Bu dev eserlerimizin yanı sıra İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donatıyoruz.

Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışının ardından İstanbul'da, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-lstanbul Havalimanı metro hattı, Bakırköy sahil Bahçelievler Güngören Bağcılar Kirazlı metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir metro hattı olmak üzere 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalara devam ediyoruz. Şu an İstanbul'da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hattı da dahil işletmede olan 271 kilometre raylı sistem hattını İstanbullulara kazandırmış olduk. Bunun gururu ve memnuniyetiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sırada Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz Başakşehir- Kayaşehir metro hattı var. Diğer 4 metro hattımızı da 2023 yılı içerisinde bitirecek, milletimizin hayatına hız ve konfor katmaya devam edeceğiz. Özetle, İstanbul'un raylı sistem ağı, yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde 363 kilometreye yükselecek."

İstanbul'da işletilen 260 kilometrelik metro hattının 2019 yılı öncesinde İstanbulluların hizmetine sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, "Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçmesine rağmen taş üstüne taş konulmadığını, İBB tarafından yapılması gereken hatlarda önemli bir ilerleme olmadığını görüyoruz. Milletin derdiyle dertlenmeye niyetleri yok. Çözüm, çare, hizmet üretmek yok. Siyasi hülyalara dalmışlar, manzara seyrediyorlar." dedi.

- "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni bir an evvel metroyla buluşturmak istiyoruz"

Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek metro hattında son aşamaya gelindiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"6,2 kilometre uzunluğundaki hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni bir an evvel metroyla buluşturmak istiyoruz.

Hatırlayacağınız gibi mevcut İBB yönetimi, pandemi sürecince kritik ve hayati görevler üstlenen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin kara yolu bağlantısını da yapmamıştı. Kovid-19 pandemisi döneminin en yoğun olduğu günlerde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşabilmeleri için Bakanlığımız işi üstlendi ve yolları 1 ayda yaptık. Yolunu yapmayan İBB metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiler. 'Hastaneye ulaşım, hayat meselesidir. Bekletmeye, oyalamaya gelmez, siyasi kavgaya alet edilemez' dedik. Tabii Bakanlığımız bu projeyi de hemen devraldı. Yapım çalışmalarına derhal başladık."

Söz konusu metro hattında yüzde 5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi, 28 ay zarfında yüzde 95 seviyesinin üzerine getirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye alınması ile kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik, güvenli bir ulaşım ve diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlanacaktır. Metrokent istasyonunda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre edilecek. Bu entegrasyonla Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Başakşehir ilçelerinin Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ve İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaşımı da sağlanacak. Metro hattımızın hizmete alınması ile Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak." şeklinde konuştu.

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- "İşler ortada, yapanlar da burada"

Adil Karaismailoğlu, millete hizmeti her geçen gün daha da geliştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki bizimle lafta değil, hizmette yarışsınlar. Ama yapamıyorlar. Biz de onları kendi hallerine bıraktık. Bizim işimiz çok. Milletimize hizmetimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Tüm Türkiye için, İstanbul için yeni hayaller kuruyor, planlamalar yapıyor, işe başlıyoruz. Çok şükür başarılı sonuçlarını da görüyoruz. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. İstanbul Ulaşım ana planı, İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Onlar bu gerçekleri değil ama emek hırsızlığını iyi biliyorlar. Yalanlarına kimseyi inandıramayacaklar. İşler ortada, yapanlar da burada. Keşke bizim hizmetlerimizi sahiplenme peşinde koşacaklarına, İstanbullulara hizmet etmeye akıl yorsalar. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile İstanbul'u bir marka şehre dönüştürdük. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik."

- "Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten alıp yüzde 95'in üzerine çıkardık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İBB'nin sorumluluğundaki metro hatlarında kayda değer bir ilerleme görülmediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli arkadaşlar sözlerimi bitirmeden sizlere bir kıyaslama yapacağım. Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten alıp yüzde 95'in üzerine çıkardık. Bu metro hattına paralel ihaleleri de aynı tarihlerde yapılmış İBB'nin sorumluluğunda olan iki metro hattı var. Mahmutbey-Esenyurt ve Bağcılar-Kirazlı Halkalı metro hatlarında maalesef kayda değer bir ilerleme yok. Bizler Kayaşehir metrosunu önümüzdeki günlerde hizmete açmaya hazırlanırken kendilerini sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamaya ve İstanbul için çalışmaya davet ediyoruz."

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