Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Ülkenin dört bir yanında çok zor koşullarda, çeşitli görevler ifa eden denetim elemanlarıyla ilgili önemli düzenlemeler öngören bir TASLAK ÇALIŞMASI hazırlandı.

Geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna dayanan ve günümüzde devletin vazgeçilemez bir unsuru haline gelen denetim mekanizmasının etkinliğini artırmaya yönelik birçok çalışma yapılmış, fakat bu çalışmalarda getirilen önerilerin büyük bir kısmı hayata geçirilememiştir.

Denetim elemanları bir yandan görev yaptıkları teşkilatlara rehberlik ederek olumsuz durumların ortaya çıkmasına mani olmakta, diğer yandan ortaya çıkan sorunlara en hızlı şekilde müdahale ederek somut gerçeğin ortaya çıkartılmasına, adaletin tesis edilmesine ve kamu vicdanının rahatlamasına büyük katkılar sunmaktadırlar.

Hazırlanan Taslak Çalışmasında, denetim hizmetlerinin daha etkin ve daha verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Denetim Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve özlük hakları konusunda benzeri kariyer mesleklerin çok gerisinde kalan denetim elemanlarına yönelik bazı düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

Son zamanlarda ilgili tarafların denetim hizmetlerinin daha etkin ve daha verimli yürütülebilmesine yönelik çalışmalar yaptıkları ve denetim elemanlarında bu yönde bir beklenti oluştuğu bilinmekle birlikte, hazırlanan taslak çalışmasının muhataplarınca ne ölçüde dikkate alındığına yönelik bir bilgiye henüz ulaşılamamıştır.

Bu tür çalışmaların değerlendirilmesi veya çok daha iyisinin hazırlanarak kanunlaştırılmasına yönelik adımlar atılması, şüphesiz en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve yasama yetkisini elinde bulunduran TBMM'nin takdirine bağlıdır.

Denetim Hizmetleri Sınıfı oluşturulmasına yönelik hazırlanmış olan TASLAK ÇALIŞMASINI, bu konuda yapılan veya yapılacak çalışmalara katkı sunması amacıyla paylaşıyoruz. Taslak çalışmasını görmek için Tıklayınız.