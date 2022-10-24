'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son bir yılda Ankara'ya yaklaşık 5 milyar lira eğitim yatırımı yapıldığını belirterek, "Eğitimi ne kadar güçlü hale getirebilirsek, bu ülke o kadar güçlü olacak, o kadar kendi ayakları üzerinde duracak." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'in de katılımıyla düzenlenen Yenimahalle Dede Korkut İlkokulu Açılış Töreni'nde konuşan Özer, son 20 yılda eğitim alanında yapılan yatırımların büyük başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliğiyle okullaşma oranının yükseldiğine işaret eden Özer, "Eğitimi ne kadar güçlü hale getirebilirsek, bu ülke o kadar güçlü olacak, o kadar kendi ayakları üzerinde duracak." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitim yatırımlarında Ankara'ya son bir yılda özel önem gösterdiklerini belirterek, bir yılda yaklaşık 5 milyar liralık yatırımı Ankara'ya kazandırdıklarını, yatırımların 2023'te de devam edeceğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Bakan Özer ve Vali Vasip Şahin, diğer katılımcılarla okulun açılışını yaptı.

Açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa da katıldı.