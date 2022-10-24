Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
%0 Faizli 10.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 10.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'
'Son bir yılda Ankara'ya 5 milyar lira eğitim yatırımı yaptık'
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin temelleri atılacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin temelleri atılacak
Bozdağ: Yargı paketinde sona gelindi
Bozdağ: Yargı paketinde sona gelindi
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde Danıştay kararını verdi
Binali Yıldırım'ın Ameliyatını Özkan yaptı
Binali Yıldırım'ın Ameliyatını Özkan yaptı
Rapor için para isteyen doktor açığa alındı
Rapor için para isteyen doktor açığa alındı
Kabine bugün toplanıyor: Gündem maden kazası
Kabine bugün toplanıyor: Gündem maden kazası
Dolarda kalan kaybeder: Türk lirası için hareketli hafta
Dolarda kalan kaybeder: Türk lirası için hareketli hafta
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan yardımcısı kurucusu olduğu okuldaki görevinden istifa etmedi
Bakan yardımcısı kurucusu olduğu okuldaki görevinden istifa etmedi
Polis ekiplerine ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
Polis ekiplerine ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
'3600 ek göstergeyle tazminatımız 75-80 bin lira artar'
'3600 ek göstergeyle tazminatımız 75-80 bin lira artar'
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi
İstanbul Barosu başkanlığına avukat Filiz Saraç seçildi
İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
İstanbul'un baraj doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 kişi yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 kişi yaralı
Erdoğan: Diyarbakır cezaevi müze olacak!
Erdoğan: Diyarbakır cezaevi müze olacak!
Liseli Batuhan, yapay zeka projesiyle ABD'de yarışacak
Liseli Batuhan, yapay zeka projesiyle ABD'de yarışacak
Dev fabrikada üretime ara
Dev fabrikada üretime ara
58 yıldır altında oturduğu 375 yıllık çınar ağacına adı verildi
58 yıldır altında oturduğu 375 yıllık çınar ağacına adı verildi
Esnafa kredi destek paketi yürürlükte: 60 ay vadeli 100 milyar TL
Esnafa kredi destek paketi yürürlükte: 60 ay vadeli 100 milyar TL
KDK'dan tavsiye: Engelli çocuğu olanlara eğitim izni verilsin
KDK'dan tavsiye: Engelli çocuğu olanlara eğitim izni verilsin
TOGG'un kampüsü için geri sayım başladı
TOGG'un kampüsü için geri sayım başladı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
O rektör üniversiteye eş, dost, akraba doldurmuş!
O rektör üniversiteye eş, dost, akraba doldurmuş!
Döviz stokçusuna kredi yok
Döviz stokçusuna kredi yok
FETÖ'den akıl almaz yöntem: AVM tuvaletinde para transferi
FETÖ'den akıl almaz yöntem: AVM tuvaletinde para transferi
Aralık ayı enflasyonu kritik! Politika faizinde tek haneye doğru
Aralık ayı enflasyonu kritik! Politika faizinde tek haneye doğru
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Cemevlerine yönelik kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyonda, "cemevlerine ilişkin düzenlemelerin torba teklifte yer almaması gerektiğini" savunan HDP milletvekilleri ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı- Komisyon Başkanı Yılmaz:- "(Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği limanlara ilişkin düzenleme) Muhtemelen o konuyu, komisyonumuzun takdirleriyle tekliften çıkaracağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 13:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Teklifin sunumuna geçmeden önce muhalefet milletvekillerinin, usul hakkında konuşma taleplerine Yılmaz, "Usul tartışmak usul haline döndü." karşılığını verdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Yılmaz'ın bu ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra aynı hatalar ve usulsüzlüklerle dolu kanun tekliflerinin geldiğini, iktidarın bunu bir türlü önleyemediğini savunan Kuşoğlu, yine çok sayıda kanunda değişiklik yapan bir teklifin komisyon gündeminde yer aldığını anlattı.

Kuşoğlu, düzenlemede Anayasa'ya aykırı maddelerin bulunduğunu da öne sürdü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, cemevlerine ilişkin düzenlemelerin Plan ve Bütçe Komisyonunda torba yasa içerisinde görüşülmemesi gerektiğini, tüm vatandaşların eşit muamele görmediğini ileri sürdü.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, "Bölücülük yapıyorsunuz." sözlerine Paylan, "Bölücülüğü siz yapıyorsunuz." yanıtını verdi.

Paylan'a, Komisyon Başkanı Yılmaz ve AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Tartışmaların sürmesi üzerine Yılmaz, komisyona ara verdi ve tutanakların incelenmesini istedi.

Ara sırasında da AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında laf atmalar devam etti.

- "Tarihi bir gün olacak"

Yılmaz, aranın ardından, Alevi-Bektaşi vatandaşların çok uzun süredir beklediği konunun, önce komisyonda ardından Genel Kurulda görüşüleceğini, bu açıdan tarihi gün olacağını, bu konunun, sadece belli bir partiye ait olmadığını vurguladı.

HDP'li Paylan, tüm vatandaşların vergi ödediğini ancak tüm ibadethanelere aynı hak ve imkanların tanınmadığını savundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün, Paylan'a "Alevilerden sana ne? Aleviler Müslüman." sözleri üzerine HDP ve AK Parti milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, bütçe görüşmelerinin yapılacağı dönemde, bu tür bir torba kanun teklifinin Meclis'e gelmesinin doğru olmadığını söyledi.

KAPAT [X]

Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği limanlara ilişkin düzenlemenin teklifte yer almasının doğru olmadığını ifade eden Cinisli, iktidarın, cemevlerine yönelik düzenlemeye muhalefetin "hayır" oyu kullanamayacağını bildiği için mahkemenin iptal ettiği düzenlemeyi de içeren bu teklifi "sinsi" şekilde TBMM'ye getirdiğini öne sürdü.

-"Alevilik İslam'ın içindedir"

Usule ilişkin söz alan AK Parti'li Öztürk, Paylan'ı işaret ederek, "Aleviliği din olarak ortaya koyması benim kanıma, canıma dokundu. Alevilik bir din değildir, İslam'ın içindedir." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, Öztürk'ün sözünü bölen Paylan'a, "Sayın Paylan, size, mikser üyesiniz desem ne olur? Eleştirdiğiniz insanların yaptığını, siz fazlasıyla yapıyorsunuz." diye tepki gösterdi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği limanlara yönelik düzenleme için bu kanun teklifinin TBMM'ye getirildiğini öne sürerek, "Bu teklifte ısrarcıysanız, Anayasa'ya karşı suç işliyorsunuz. 9. maddenin bu tekliften çıkarılmasını talep ediyorum." sözlerini sarf etti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, bir Alevi olarak, bu kadar kadim, siyasal ve sosyal tarafları olan bir meselenin torba teklife sıkıştırılmasını, her şeyden önce siyasi nezakete uygun bulmadığını kaydetti. İktidarın, seçime az zaman kala Alevi oylarını almak için bu düzenlemeyi getirdiğini ileri süren Turan, "Aleviler bunu satın almaz." dedi.

-"Cemevlerine yönelik olumlu bir adım"

Komisyon Başkanı Yılmaz, bütün partilerin kendi görüşlerini ifade etmek için komisyonda olduğuna dikkati çekerek, Mecliste çoğunluğun benimsediği görüşün, o dönem için hakim görüş olarak yasalaşacak bir düzenleme haline geldiğini anlattı.

Kendi görüşünü dayatmanın demokratik olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Uzlaşmayı ararız ama 'herkes aynı düşünecek' diye bir kural dünyanın hiçbir parlamentosunda da bizde de olamaz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, kanun teklifleri için "torba" ifadesinin resmi bir kavram olmadığına, TBMM'de "çeşitli kanunlarda değişiklik" içeren düzenlemelerin tartışıldığına işaret etti.

Cemevlerine ilişkin hususların ayrı görüşülmesi veya araştırma komisyonu kurulması yönünde öneriler getirilebileceğini dile getiren Yılmaz, ancak bunun belli süreçte kamuoyunda tartışılmış, olgun bir konu olduğunu söyledi. Yılmaz, muhalefetin, bu konudaki iyileştirici tekliflerinin daha sonra Meclis gündemine alınabileceğini belirterek, bu kanun teklifiyle cemevlerine yönelik olumlu bir adım atıldığını söyledi.

Yılmaz, teklifin Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği limanlara yönelik maddesi hakkındaki eleştirileri ise, "9. maddenin biraz daha olgunlaştırılması, çalışılması yönünde bir kanaat var hazırlık aşamasından gelen. Muhtemelen o konuyu, komisyonumuzun takdirleriyle tekliften çıkaracağız. Bu nedenle vaktimizi bu konuya harcamayalım, diğer konuları tartışalım." diye yanıtladı.

Öte yandan HDP milletvekilleri, sıralarına "Cem ibadetimiz, cemevleri ibadethanelerimizdir" yazılı döviz bıraktı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, komisyona teklife ilişkin sunum yaptı.

Komisyonda, siyasi parti grupları adına milletvekilleri, teklife ilişkin görüşlerini dile getiriyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'de kabul edildi
Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
HDP'li Güzel'in devamsızlığı için Hazırlık Komisyonu kuruldu
HDP'li Güzel'in devamsızlığı için Hazırlık Komisyonu kuruldu

Bu Habere Tepkiniz

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İDDK'dan emekli ikramiyesine ilişkin karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Mahkeme Kararlarının Uygulanması" konulu Genel Yazısının iptaline ilişkin davayı karara bağladı.
2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı

2022 KPSS lisans sonuçları açıklandı
Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar düşük olduğu için göreve gidemiyorlar

Müfettişlere konaklama için ödenen tutarlar, 3 yıldızlı otelde dahi kalmaya yetmiyor. Kamu misafirhane ücretlerini dahi karşılamıyor
Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Üniversitelerde ceza soruşturmalarına dair önemli karar!

Danıştay Birinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturmasında soruşturmacının talep ettiği delil istemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karşılanması gerektiğine hükmetti.
İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

İDDK'dan 'yan dal uzmanlık belgesi' kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Çocuk Ürolojisi alanında yan dal uzmanlık belgesi verilmesi istemiyle yaptığı başvuruya karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Özel hastanelerde çalışacak tabiplerin 'yaş sınırlamasına' ilişkin dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabipler ile engellilik oranı en az yüzde 60 olan tabipler bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir." hükmünü iptal eden Daire kararını onadı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Soluk borusundaki deliğe rağmen seslendirdiği rap şarkılarla hayata bağlandı

Bingöl'de kasların hareket kabiliyetini kaybetmesine neden olan "miyopati" adlı hastalıkla mücadele eden 22 yaşındaki Emir Mervan Dere, soluk borusunda açılan deliğe rağmen rap şarkılar seslendiriyor. Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyünde yaşayan, doğuştan "miyopati" (kas tutulumu) hastası Emir Mervan Dere, 17 yaşında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle soluk alıp vermekte güçlük yaşadı. Kas hastalığının enfeksiyonun etkilerini daha da artırması üzerine, soluk alıp verebilmesi için nefes borusuna gırtlak seviyesinin altından delik açılan (trakeostomi) Dere, 5 yıldır günde yaklaşık 17 saat solunum cihazına bağlı yaşıyor.
Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Kırsalda yaşam değerleniyor

Kırsalda yaşam değerleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli?nin kırsal Akalan Mahallesi?ne kazandırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.