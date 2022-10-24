Aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı
Karaman'da bir kişi, hemşireyi çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup aynı silahla intihara kalkıştı. Saldırganın, hemşireye platonik aşk beslediği öne sürülürken, ikisinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ekim 2022 13:50
Karaman'da Hüseyin B. (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurdu ardından da aynı silahla intihara kalkıştı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.
Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek, hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti ardından da aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı.
Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından iki yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız