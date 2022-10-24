Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ekim 2022 15:45
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, işlemleri bitince adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız