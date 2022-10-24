Ekmek pişirirken tandırda düşen kadın feci şekilde can verdi
Van'ın Muradiye ilçesinde ekmek pişirirken tandıra düşen 55 yaşındaki Şerife Çoksu feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ekim 2022 17:17
Olay, ilçe merkezindeki Kandanlar Mahallesi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Şerife Çoksu, ekmek pişirdiği esnada dengesini kaybederek ateş dolu tandıra düştü. Yakınları tarafından tandırdan çıkartılan ve vücudunun büyük bölümünde yanık oluşan Çoksu, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çoksu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız