Kılıçdaroğlu TOGG'un üretileceği kampüsün açılışına katılmayacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, bu toprakların görüp yaşadığı en büyük devrimin, Cumhuriyet ve onun devrimleri olduğunu belirtti.

AK Parti'nin önde gelen siyasetçilerinin Cumhuriyet ile ve Cumhuriyet devrimleriyle kavgalı olduğunu savunan Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarını eleştirdi.

Öztrak, "Teamüllere göre Parti Genel Başkanının, Parti Sözcüsünün, grup başkanvekillerinin sözleri partiyi bağlar. Bu sözler, Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın, bu sözlerin neresinde olduğunu millete bir söyleyiversin. Bu, sizin ve partinizin resmi görüşü müdür? Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar devrimci olamaz. Olsa olsa devrimlerin kazanımlarını yok etmek isteyen bozguncular ve karşı-devrimciler olur." diye konuştu.

- "Kapımızda büyük bir süt ve süt ürünleri krizi bekliyor"

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, geçen yıl eylül ayında hayata geçirilen ekonomik model nedeniyle Türk lirasının dolar karşısında en fazla değer yitiren para birimi olduğunu öne sürdü.

Faik Öztrak, enflasyonun milleti ezdiğini, savaşın olduğu Ukrayna'da enflasyonun yüzde 25, Rusya'da yüzde 14, Türkiye'de ise yüzde 84 olduğunu kaydetti.

Dünyada gıda enflasyonunun hızla gerilediğini, Türkiye'de ise çok yüksek olduğunu ve hala arttığını belirten Öztrak, vatandaşın pazarda tezgaha, markette raflara yaklaşamaz hale geldiğini savundu.

Üreticilerin, çiftçilerin üretim maliyetlerinin de arttığını söyleyen Öztrak, "Çiftçiye bu girdi artışlarını telafi edecek doğru dürüst destek lazım ama veren yok." dedi.

Besicinin, süt üreticisinin de bir türlü belini doğrultamadığını dile getiren Öztrak, "O halde yapılacak bellidir. Ya yem maliyetlerini düşüreceksiniz ya da süt üreticisine desteği artıracaksınız. İşte bugün bu yapılmadığı için süt veren inekler kesime gidiyor. Kapımızda da büyük bir süt ve süt ürünleri krizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Öztrak, et üreten besicilerin de perişan olduğunu, yem maliyetlerinin et üreticisinin de canını yaktığını söyledi.

-Amasra'da maden ocağındaki patlama

Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili hazırladıkları rapora değinen Öztrak, raporda, Amasra'daki madende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 4 Ekim 2022 ile 11 Ekim 2022 tarihlerinde denetim yapıldığının ifade edildiğini belirtti. Öztrak, bu denetimle ilgili kimsenin kamuoyuna bilgi vermediğini öne sürerek, "Bu denetimde hangi eksik ya da hatalar tespit edildi?" sorusunu yöneltti.

- "Şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa hiç yer yok"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'de döviz, kredi, mevduat, tahvil piyasasında denge ve istikrarın kalmadığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Orta Vadeli Programa göre bu yıl ortalama dolar kuru 16 lira 62 kuruş, gelecek yıl ise 21 lira 52 kuruş olacakmış. Böyle bakarsak dolar, Türk lirası karşısında, 2023'te yüzde 29,5 değer kazanacak. Faiz şu anda yüzde 10,5, tabela faizi. Kasım'da yüzde 9'a ineceğini sağır sultan duydu. Gelecek yılın tamamında da böyle tutulacakmış. Bu durumda, Kur Korumalı Mevduattan, Hazine ve Merkez Bankasına binecek yük 20,5 puan. Yani mevcut 1 trilyon 400 milyar liralık Kur Korumalı Mevduat stoku hiç artmazsa kamuya binecek yük 296 milyar lira. Bunun 142 milyar lirası Hazinenin sırtına, geriye kalanı da Merkez Bankasının sırtına. 2023 bütçesinde kur korumalı mevduat için Hazinenin ayırdığı ödenek ne kadar? Sadece 25 milyar lira. Yani şu anda olası yükün altıda biri. Bu 2023 bütçesinin gerçeklikten ne kadar kopuk, tutarsız ve samimiyetsiz olduğunu göstermeye yeter de artar bile."

Ekonominin, herhangi bir ters dalgaya karşı hiçbir zaman olmadığı kadar savunmasız kaldığını öne süren Öztrak, "Milletin masasında bir araya gelen altı partinin ekonomi kurmayları, bundan önceki birçok krizde yaptıkları gibi Türkiye'yi içine düşürüldüğü bu çukurdan çekip çıkaracak programı, reçeteyi birlikte yazıyor. Şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa hiç yer yok." şeklinde konuştu.

- "Togg hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik açıklama yaptı. Bu açıklamalar adaylık sinyali mi?" sorusuna Öztrak, "Aslında bu yorumu ilk yapan Erdoğan. Biz Erdoğan'ın korkusunu ve telaşını anlıyoruz ama biraz daha sabredecek. Kendisi de milletimizle birlikte aynı anda altı genel başkanın ağzından 13'üncü cumhurbaşkanının ismini duyacak." yanıtını verdi.

Faik Öztrak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa çalışması konusunda referandum çağrısı yaptı. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa başka hesaplar peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Togg için 29 Ekim'de yapılacak törene davet edildiğine ve katılım durumuna ilişkin bir soruya da Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Togg Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel kesim girişimidir. Doğru yapılan, iyi yönetilen her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce söylemiştik. Bu davet, şirket yönetiminden gelseydi seve seve katılır, seri üretim bandından inecek ilk aracı da ayakta alkışlardık ancak Erdoğan ve şürekası bu özel girişimin gerçekleştirdiği özel günü, projeyi siyasi şova dönüştürme gayreti içinde. Davetin saraydan gelmesi, bakanlığın sanki özel bir şirketin kurumsal birimi gibi davranması, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir. İktidar bu yaklaşımıyla en büyük zararı da özel kesim girişimi olan Togg'a vermektedir. Bu sebeplerle davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını ancak en kısa sürede Togg'u yerinde ziyaret edeceğini kamuoyuna duyurur, Togg'a başarılı lansman dileriz."