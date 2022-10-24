AK Parti'den muhalefet partilerine başörtüsü teklifi ziyareti
AK Parti, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ekim 2022 22:30
AK Parti, başörtüsü ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan anayasa değişikliği teklifini muhalefet partilerine götürmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi halinde, söz konusu anayasa değişikliği teklifinin muhalefet partilerine götürüleceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız