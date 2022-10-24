Kazada hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanına veda edildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Binbaşı Yaşar Subutay Peker (36), Eskişehir yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Peker için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan Gülhane Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen törene, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çok sayıda meslektaşı ve ailesi katıldı. Kılının cenaze namazının ardından Peker'in naaşı gözyaşları eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmek üzere uğurlandı.



Cenaze namazının ardından konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek, acı kayıp için üzgün olduğu belirtti. Ayrıca Gerek, Yaşar Subutay Peker'i Gülhane'de görev yapan babası Yusuf Peker vasıtasıyla çocukluktan itibaren tanıdığını ifade etti.