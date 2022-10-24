Kazada hayatını kaybeden genel cerrahi uzmanına veda edildi
Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Subutay Peker, son yolculuğuna uğurlandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalı'nda Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Binbaşı Yaşar
Subutay Peker (36), Eskişehir yolu üzerinde yaşanan trafik kazasında hayatını
kaybetti. Peker için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan
Gülhane Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip düzenlenen
törene, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Musa Avsever, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek, Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok, çok sayıda meslektaşı ve ailesi katıldı. Kılının cenaze namazının
ardından Peker'in naaşı gözyaşları eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilmek
üzere uğurlandı.
Cenaze namazının ardından konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektör Yardımcısı Mustafa Gerek, acı kayıp için üzgün olduğu belirtti. Ayrıca Gerek, Yaşar Subutay Peker'i Gülhane'de görev yapan babası Yusuf Peker vasıtasıyla çocukluktan itibaren tanıdığını ifade etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız