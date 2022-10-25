'Altın'dan dijital para çıkacak! Merkez Bankası altın alımında rekora koşuyor

Merkez Bankasının altın alımında rekor kırmasının altından yerli ve milli dijital para çıktı. 2023 yılında dünyaya duyurulacak olan yerli dijital paranın karşılığı 'Merkez'in altın rezervleri olacak. Hem bireysel yatırımcılar tarafından hem de dış ticarette kullanılacak olan bu dijital para ile doların ülkeler üzerindeki manipülatif gücünün kırılması hedefleniyor.

Türkiye bu yıl dünyada en fazla altın alımı yapan ülke oldu. Dünya Altın Konseyi ve Merkez Bankası raporlarına göre 2022 yılı başından bu yana 84 ton altın alımı yapan Türkiye, toplam rezervini 480 tona yükseltti. Altın alımında Türkiye'yi izleyen ülkeler ise; Mısır, Irak, Hindistan, Arjantin, Çin ve Rusya oldu. Merkez'in altına olan bu ilgisinin altından ise farklı bir proje çıktı...

2023 yılında yerli ve milli dijital parasını dünya sahnesine çıkarmaya hazırlanan Türkiye'nin bunun karşılığını ise Merkez'deki altın rezervine bağlayacağı belirtildi. Profesör Dr. Emre Alkin, günümüz dünyasında nakit varlıkların yerini dijital varlıkların almaya başladığını belirterek "Atılacak bu adım ile birlikte kayıt dışılığın da önüne geçilecektir.

KAAN ZENGİNLİ