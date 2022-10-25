Yargıtay'dan 'yoksulluk nafakası' kararı: Asgari ücret engel değil

Yargıtay'ın gündemine yansıyan boşanma davası Denizli'de yaşandı. 1992 yılında evlenen ve iki ortak çocuğu olan çift 2012 yılından itibaren ayrı yaşamaya başladı. Kocasının eve geç gelmeye başladığını, bazen hiç gelmediğini, kendisini aldattığını ve evin geçimini sağlamadığını belirterek Denizli 1. Aile Mahkemesinde boşanma davası açan kadın, geçimini bakıcılık yaparak karşılamaya çalıştığını ifade etti. Kadın, mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulundu.

Kocanın sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve tam kusurlu olduğuna karar veren yerel mahkeme, kadına 15 bin TL maddi, 10 bin TL'de manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kadının çalıştığı ve geliri olduğu için yoksulluğa düşmeyeceğini savunan mahkeme, tedbir ve yoksulluk nafakası istemlerini reddetti.

YEŞİM ERASLAN