Maden şehitlerinin borçları silinecek
TBMM Plan ve Bütçe komisyonu'ndan geçti, İş kazası sonucu ölen maden işçilerinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Ekim 2022 08:30
Maden kazasında hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına uygulanacak destek paketi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba teklife eklendi. Komisyon'da görüşülen torba teklifi ise kabul edildi.
İş kazası sonucu ölen maden işçilerinin genel sağlık sigortası primi dahil, primlere ilişkin her türlü borçları silinecek.
Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız