Güneş tutulması Türkiye'de hangi şehirlerde, saat kaçta izlenecek?

Güneş tutulması ne zaman? sorusunun yanıtı, gök olaylarına merakı olan kişiler tarafından merak ediliyor. 2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının ne zaman olacağı belli oldu. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu.

İLLERE GÖRE TUTULMA SAATLERİ

Buna göre; Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü gerçekleşecek.

TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek.

İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.

Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

Güneşe asla özel koruma olmadan dürbün, teleskop veya çıplak gözünüzle bakmayın. Astrofotoğrafçılar ve gökbilimciler, güneş tutulmaları veya diğer güneş olayları sırasında güneşi güvenli bir şekilde gözlemlemek için özel filtreler kullanırlar.

Güneşi gözlemlerken normal güneş gözlüklerini kullanmak yeterli değildir. Tutulmayı izlemeyi uman gözlemciler güneş gözlemi veya tutulma gözlüğü kullanmalıdır.

Bunlar mevcut değilse, güneş ışığını bir yüzeye yansıtmak için iğne deliği projektörü kullanmak gibi başka bir dolaylı görüntüleme yöntemi kullanabilirler.