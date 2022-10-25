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Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

Yeni yılda, öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, bekçiden din görevlisine kadar binlerce kişiye iş kapısı açılacak. 2023 bütçesinde gelecek yıl 890 bin istihdam öngörülürken, kamu kurum ve kuruluşlarına ilk etapta 20 bine yakın personel ataması gerçekleştirilecek. İşte kamuda gerçekleşecek işe alımlara ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları

Kaynak : Sabah
Eklenme : 25 Ekim 2022 09:38
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Gençlere kamu kapısı ardına kadar açılıyor; 890 bin istihdam müjdesi

Ocak 2023'te başlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesiyle yılbaşından itibaren emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulacağı belirtiliyor. Emekli olacakların yerine yapılacak alımlarla kamuda personel alımının da çok yüksek olması bekleniyor.

AÇIKTAN VE NAKİLLE ATAMA

Bu kapsamda bütçeden 100 milyar 403 milyon lira destek sağlanacak. Aktif işgücü programları etkin şekilde kullanılmaya devam edecek. İhtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle personel atamaları devam edecek. Kamuda çalışan işçi, memur tüm kesimlerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları düzenli yapılarak kariyer fırsatı yaratılacak. Kamu görevlilerinin verimliliğini artıracak bu sınavların tüm kurumlarda yapılması sağlanacak.

Personelin kariyer, liyakati esas alınarak yatay ve dikey yükselmesine imkan sağlanacak. İş Kanunu ve uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modelleri ile uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

300 BİN EMEKLİ YERİNE GENÇLER

3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibariyle yürürlüğe giriyor. AK Parti kurmaylarınca yapılan çalışmaya göre yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması bekleniyor. Emekli olacakların yerine gençler istihdam edilecek. Böylece yılda ortalama 80-100 bin personel alımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personel sayısı da oldukça yüksek olacak.

İSTİHDAMDA STRATEJİK ADIMLAR

Gelecek yıldan itibaren istihdam ve iş gücüne yönelik stratejik adımlar atılacak. Nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve salgın sürecinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak. Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti verilecek. Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten işyerlerinin çalışmaları kayıt altına alınacak. Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Gençler için kariyer farkındalıklarını artıracak eğitimlere ağırlık verilecek.

YENİ İŞ MODELLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında salgınla mücadele süresince sıkça kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak. Dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi (bir işverenin kendisine iş sözleşmesi ile bağlı olan işçisinin iş görme edimini, onun da rızasını almak koşuluyla belli ve geçici bir süre için bir başka işverenin emrine vermesi), yıllık iş süreleri modeli gibi uygulamalar devreye girecek.

ÇALIŞAN ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

2023 Merkezi Yönetim Bütçesinde memur zammına da yer verildi. Memur maaşı ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 41.69 zam yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Bütçede, 2023 yılı için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında birinci 6 aylık dönemde yüzde 8 oranında, ikinci 6 aylık dönemde yüzde 6 oranında artış yapılmasının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Bununla beraber 6 aylık enflasyon değişim oranının aynı dönem için öngörülen artış oranını aşması halinde kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları, söz konusu dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılacak.

KAPAT [X]

HAZAL ATEŞ

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