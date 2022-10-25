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WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Kaynak : NTV
Eklenme : 25 Ekim 2022 10:31
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WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor

Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Dünyaca ünlü ve en çok tercih edilen platform WhatsApp'ta 25 Ekim 2022 saat 10.10 sıralarından itibaren çeşitli sorunlar yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirilmeye başladı.

Kullanıcılar WhatsApp Web uygulamasına erişim sağlayamıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden gruplara mesajlar iletilmiyor.

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