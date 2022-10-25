Kars'ta nehre düşen traktörün sürücüsü öldü
Kars'ın Kağızman ilçesinde tarla sürerken Aras Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Ekim 2022 10:59
İlçeye bağlı Günendi köyünde tarla süren Zülküf Kaya'nın kullandığı traktör, manevra sırasında şarampole devrilip yuvarlanarak Aras Nehri'ne düştü.
Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kaya'nın öldüğü anlaşıldı.
2 çocuk babası Kaya'nın cesedi, Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Nehre düşen traktör vinç yardımıyla çıkartıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız