Togg ve Hopi kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile alışveriş uygulaması Hopi, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzaladı.

Togg açıklamasına göre, akıllı cihazlar etrafında kullanıcı odaklı hizmetler sunarak bir teknoloji ve ekosistem sağlayıcısı olma misyonuyla yola çıkan Togg ile Hopi, güçlerini birleştiriyor.

Kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzalayan Togg ve Hopi, hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek.

- "Yeni nesil teknolojilerle kullanıcılara güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, deneyim evrenini yeni teknolojilerle genişleten Hopi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akıllı cihazı tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de iş birliklerini sürdürdüklerini belirten Karakaş, "Yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta bizim gibi yeni nesil teknolojileri kullanıcı deneyiminin merkezine koyan şirketlerle yaptığımız iş birlikleri çok kıymetli. Hopi ile kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hopi, Togg'un perakende sektöründeki pazarlama teknolojisi iş ortağı oldu

Hopi CEO'su Yalın Özcan da Togg'un, perakende sektöründeki pazarlama teknolojisi iş ortağı olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hopi, 14 milyonu aşkın kullanıcısı için bir alışveriş uygulaması olarak bilinmesinin yanı sıra 300'den fazla iş ortağı için de bir pazarlama teknolojileri şirketi olarak çalışıyor. Togg ekosistemine de sahip olduğumuz güçlü veri, kullanıcı ve iş ortaklıkları ağımızla dahil olacağız.

Kullanıcılarımız, hiper kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg'un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler. Ayrıca lokasyon bazlı çalışacak olan güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde, navigasyon üzerinden kişiselleştirilmiş teklifler işaretlenerek kullanıcının eşsiz Togg deneyimine Hopi imzasını da atmış olacağız. Diğer taraftan reklam teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizle de Togg'un yanında olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum."