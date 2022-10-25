Dolar/TL, 18,61 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 18,5551 ve en yüksek 18,6783 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,05'lik sınırlı yükselişle 18,6052'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 18,6100 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,3560'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,0250'den satılıyor.

Dün 111,5 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayan dolar endeksi, bugün dünkü kapanışa göre yüzde 0,2'lik artışla 112,1'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2'lik düşüşle 0,9860 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, süregelen risklerin ise varlık fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden olduğunu söyledi.

Bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının fiyatlamalara yön vereceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 112,0 ve 110,7'nin destek, 113,5 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.