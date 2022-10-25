Emine hemşireye önce çiçekle evlilik teklifi etmiş, reddedilince de vurmuş

Karaman'da Hüseyin B.'nin (28), hemşire Emine A.'yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkışmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen ve teyzesinin kızı olan Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gidip evlenme teklifi ettiği, reddedilince ayrıldığı, sonra tekrar gelip silahla saldırdığı belirlendi. Çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazdığı görüldü.